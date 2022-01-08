8 Ocak 2022 Cumartesi 13:08 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 13:56

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 16. dönem sertifika töreninde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Okulumuzun kapısından içeriye giren tüm kardeşlerimi kutluyor, hepsine başarılar diliyorum.

İşleyen demirin ışıldadığı görmek için ilave zahmete gerek yoktur. Devamlı çalışacağız. Yüksünmeden çalışacağız.

Geçmişimize bakınız. Anadolu insanının başına gelmeyen felaketin olmadığını göreceksiniz. Anadolu insanı çalışmaktan vazgeçmemiştir. Türk milleti, vatan coğrafyasını başında taşımıştır. Türk milleti vatan için, bayrağı için çalışmıştır.

Türk milleti 951 yıldır üzerinde yaşadığı vatan coğrafyasını aynı zamanda sırtında taşımış, çok şükür bu günlere ulaştırmıştır.

"TARİHİMİZİ HOR GÖRENLERE KARŞI UYANIK OLUN"

Her kim tarihimizi hor görüyorsa ona karşı kesinlikle uyanık olunuz. Bu tipler bizim gibi görünebilir ama hakikatte bizden değillerdir. Girmedikleri kılık, takmadıkları maske yoktur. Rant için girmeyeceği kılık yoktur.

Osmanlı'ya hasta adam muamelesi yapan, Türkiye'ye de saldırmak için kriz, kaos ve kargaşa, darbe, nifak ve kutuplaşma üretimini biteviye sürdüren küresel emperyalizm için hamdolsun deniz bitmiştir. Sokakta 'barışçıl protesto' telkin ve temennileriyle neyin hazırlığını planlıyorsunuz? Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisi ile birleştirip Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz? Dost ve kardeş ülke Kazakistan'daki sokak eylemlerini, kanunsuz gösterileri izleyince bitiniz mi kanlandı? Cesaretiniz mi kanatlandı?

Kılıçdaroğlu, safi rüzgarsın. Uyarmadı deme bilmediğin, tanımadığın, tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın. Kimse sana el uzatmaz, can simidi bile atamazlar. Milliyetçiliğin alanına fazla girmekten kaçınmalısın. Sonra terörist Demirtaş'tan ikazname, HDP'den ihtarname, PKK ve FETÖ'den ihbarname almaktan kaçamazsın, kurtulamaz.

CHP Genel Başkanı, Demirtaş neden cezaevinde diyor. Demirtaş hain, bölücü ve suçlu olduğu için cezaevindedir. Çünkü Demirtaş teröristtir.