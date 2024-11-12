MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

* Önemli ve kayda değer bir sonuç da ortak alfabe konusunda alınmıştır. Bu gelişme tarihi bir adımdır, makus talihin ters döndüğünün işaretidir.

* Dönenlere, devşirilenlere, demlenenlere, satanlara, saklananalar, kaçanlara aldırmadan, bizim yolumuz Türk devridir, bizim yolculuğumuz Türk dünyası yüzyılıdır.

* Tarihi baştan ayağa yeniden yazmak elimizdedir. Bu fırsat kaçmamalı, Türk birliği hayal safhasında kalmamalıdır.

* İsrail'in durdurulması, ateşkes rejiminin temini ardından iki devletli barış ortamının tezahürü, sadece Orta Doğu için, dünyanın tamamı için güvenlik ve sükûnet gereğidir.

* Türkiye'de bazı çevrelerin fil ile eşek arasına sıkışıp kalmaları, Trump'ın seçilmesinden dolayı kararlar bağlamaları, akıl ve mantıkla izahat edemeyecek garabettir.

* Türkiye'de bazı çevrelerin fil ile eşek arasına sıkışıp kalmaları, Trump'ın seçilmesinden dolayı kararlar bağlamaları, akıl ve mantıkla izahat edemeyecek garabettir.

* Biden'ın içimizdeki işbirlikçileriyle, dayanışma halinde Cumhurbaşkanımızı devirme planları tuzla buz olmuştur. Değişen ve devrilen Biden'dan başkası değildir.

* Önümüzdeki süreçte ülkemizin terör kamburundan kurtulması muhtemel değil, muhakkak bir akıbettir. PKK için son yaklaşmıştır. Hiçbir terörist için güvenli alan kalmamıştır.

* Vatan tehdit altındayken oy düşünemeyiz. Oyumuz artıyor ya da azalıyormuş, bunlara bakmayız.

* Bizim Ülkücülüğümüzü sorgulamaya, vatan severliğimizi tartıya çıkarmaya cüret eden yeni yetme siyaset döneklerine, kalbimizdeki vatan aşkının bir günlük sadakasını versek alayına ömürleri boyunca yetecek.

* Orak çekiçli gelecek tasarlayan, PKK'nın dem ve seleflerinin kayığına binen martaval siyasetçilerin yakamızdan ve yarınlarımızdan mücadelemizi kundaklamasına müsaade etmeyeceğiz.

* DEM'in silahtan ve terörden uzaklaşmaya yanaşmaması, tacizlerini yaygınlaştırması TCK gereğince ele alınmalıdır. Konunun ise Kürt kardeşlerimle hiçbir ünsiyet, illiyet yakınlığı yoktur.

* CHP'li belediyelerin müzikli eğlence ve konser şölenlerine hazine kaynaklarını peşkeş çekmeleri, israfa gömülmeleri maskeleri düşüren kepazeliktir. Bu kafa normal bir kafa değildir.

* Toplumsal ayrışmanın izleri yönetimde kaynaşma ile silinecektir. Arzumuz ve talebimiz bu şekildedir.

* Türkiye, etnik ve mezhebi toplulukların gevşek koordinasyonuyla, gelip geçici karar ve koalisyonuyla kurulmamıştır.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ GAZETECİLERE SERT CEVAP

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Basın mensubu kardeşlerim Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcı ve körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Vazgeçemiyorsanız gazeteciliği bırakın" dedi.

Bahçeli, TBMM MHP Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çözüm süreci konusun da ayrılık yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin soruya, "Basın mensubu kardeşlerim Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcı ve körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Vazgeçemiyorsanız gazeteciliği bırakın" dedi