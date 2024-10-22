MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisini grup toplantısında yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. MHP Lideri Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Teröristbaşı gelsin TBMM'de terörün tamamen bittiğini haykırsın" dedi.

"TERÖRİST BAŞI TERÖRÜN BİTTİĞİNİ HAYKIRSIN"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği sırada söylediği sözleri hatırlatan MHP Lideri Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur. Terörist elebaşı çıkıp tek taraflı silah bıraktığını ilan etmeli. Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, "Umut Hakkı"nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım." dedi.

"Elimizi taşın altına koymaya hazırız" diyen Bahçeli "Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız. Kürt kardeşlerim gelin bir ve beraber olalım, bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim. Biz hep birlikte Türk milletiyiz. CHP Genel Başkanı istediği kadar sağa sola gitsin, bastığı zemin kırık olduğundan yanlışa düşmesi kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

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