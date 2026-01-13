MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

MHP'nin siyaseti doğrudur, mücadelesi, duruşu, ülküsü doğrudur, bununlar birlikte içinde bulunduğumuz zaman tatbik ettiğimiz siyasetle de tutarlıdır, dengelidir, örtüşmektedir

Fikir demek, hayat demektir, siyaset, duruş, duyuş, durgunluğu aşan eylem demektir

Pakistanlı alim-şair Muhammed İkbal demişti ki, 'Aynı gökte uçarlar fakat karganın dünyası başka, şahininki başkadır' ben de diyorum ki kurdun dünyası başka sırtlanın dünyası başkadır

MHP'nin mütemaiz gayesi benlerden oluşan muazzam çokluğu 'biz' kalıbında birleştirmek, bunu da sevgi, saygı, empati, anlayış, hoşgörü ve kaynaşmayla gerçekleştirmektir

Biz de şapkamızı önümüze koyup nokta zamanla akan zaman arasındaki gelişmeleri doğru şekilde ele almak, gerekirse fincancı katırlarını ürkütmek amacındayız, doğru neyse onu konuşmalıyız

BASİRET HAYATI VE SİYASETİ DOĞRU OKUMAKTIR

Vatanseverlik sınavından geçemeyen siyaset gerçek manada siyaset değildir, insanımıza hiçbir hayrı dokunmayacaktır. İçinde bulunduğumuz gemi metruk bir gemi değil, dev dalgalara cesaretle direnen iman ve irade gemisidir.

Basiret yoksunu siyaset zihniyeti pek çok badireye davet açacaktır. Önemli tehlike de budur. Basiret, hayatı ve siyaseti doğru okumaktır. Görüneni ve gösterilmek isteneni sezgi ve bilgi ile kavramak demektir. MHP ile Cumhur İttifakı'nın yapacağı budur. Fikir demek hayat demektir, siyaset demektir.

Ülkücü hareketteki nice serden geçti gönüller davamızın yükselişine her saha ve zeminde hizmet etmişlerdir. Allah hepsinden ve sizden razı olsun diyorum. İnsan muhabbet üzere yaşamalıdır. Hayatın manasını kavramak için sevgi ve saygının şart olduğunu bilmeli.

BAHÇELİ'DEN TRUMP ÇIKIŞI: BUGÜNÜN DÜNYASINDA GERÇEK HASTA ADAM ABD'DİR

Yaklaşık 5 milyar insan huzursuzluk sarmalında, çatışma ve savaşların odağındadır. Trump'ın söylediği sözler çivisi çıkan dünyanın halinden başka bir şey değildir. Hukuku yapan devlet hukuku çiğnerse çeteden organize suç örgütünden farkı kalmayacaktır. ABD'nin tutumu küresel çeteleşmedir. Küresel kuruluşlardan kademeli çekilen ABD'nin insanlığın sonunu hazırlayan senaryolar inkarı zor bir gerçek olarak karşımızdadır.

ABD'nin dünyayı ateşe sürüklediği kıyamet senaryolarına refakat ettiği artık inkar edilmeyecek bir gerçektir. Demokrasi artık dünyada hepten kayıp ve yok hükmündedir. Dizginlenemeyen hırslar, insan aklının önüne geçmiştir. Venezuela konusu sadece bir testtir. Şimdi sıra Danimarka Grönland'da. Bir NATO üyesi ülkenin başka bir ülkeye çökme ve işgal planı nasıl olacaktır?

Zamanında Osmanlı'ya "hasta adam" yaftası vurmuşlardı. Şimdi asıl "Hasta adam" ABD'dir. Başkalarının senaryolarında oyalanacağımız vaktimiz yoktur. Devletimizin küresel güç olması hedefimizdir. Türkiye'miz bir kutup başı olmalıdır. Adil, hoşgörülü ve saygılı olacak.

"İRAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİDİR"

İran'daki protestolar ülke geneline yayılmıştır. Bu madalyonun bir yüzüdür. Diğer yüzü ise İran'a yönelik emperyalist provokasyonlardır. İran'daki şiddet olaylarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir. İran'ın sancısı bölge ülkelerini tehdit etmektedir.

Hangi mihrakların devrede olduğunu, hangi planların uygulamaya geçtiğini çocuklar bile itiraf edecektir. İran'a neşter vuran, örtülü operasyon yapan mihrakların hüviyetleri bellidir. Tehdit son derece tanıdık ve yakındır. Gezi Parkı olayları ile İran'daki olayların benzerlikleri üzerine düşünmeye davet ediyorum. ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırı pozisyonuna geçmesi küresel konvansiyonel savaşa bir adım daha yaklaşmaktır.

İran'daki olaylara mutlaka karşı çıkılmalıdır. Gün bir ve beraber olma günüdür. İran halkı emperyalizmin köstebek lider projesine müsaade etmeyecektir.

"SDG/YPG İMARALI'NIN ÇAĞRISINA UYMALIDIR"

SDG/YPG yanlış üstüne yanlış yapmıştır. PKK'nın örgütsel gücü feshedilmiş, silahlar bırakılmıştır. SDG ve YPG bundan bağımsız değildir. Özellikle Mazlum Abdi, siyonisttir, ABD'nin kuklasıdır.

Türkler ve Kürtler kader ortağıdır.

DEM Parti'nin Türkiye partisi olma yönündeki demokratik ve dengeli mücadelesini görmekle beraber eski hastalıkların tekrar ve zaman zaman nüksetmesinin sorumluluk ahlakıyla çatışacağını düşünüyorum, bu parti Türkiye'nin partisidir ve bu haliyle Türkiye'ye parmak sallaması asla masum ve makul görülemeyecektir