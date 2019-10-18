Bahçeli'den Türkiye-ABD anlaşmasıyla ilgili ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır.'
- AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır."
Bahçeli: "Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum."
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