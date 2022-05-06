Bahçeli'den Ümit Özdağ'ın provokasyonuna sert tepki: Küstah bir tertip, beyhude bir çırpınıştır

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin maksadı bulanık, meşrebi buruşuk, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle" karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istendiğini, dış tazyik ve telkinlerin refakatiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okunduğu belirtti.

Türk milletinin gelişmeleri kaygıyla takip ettiğine işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Nereye ve hangi çevrelere hizmetkarlık yaptıkları sır olmayan menfur zihniyetlerin siyasi kamuflaja bürünerek sokak üslubuna heveslenmeleri, bu vesileyle toplum huzurunu zehirleme teşebbüsleri çok ciddi bir tehdittir. Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11.00 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır. Şu hususu herkes bilmelidir: Türkiye'nin terörle mücadeleyi yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla ve kahramanca icra ettiği bir dönemde milli güvenliğimizi müdafaa, milli bekamızı muhafaza eden kurum ve kuruluşların iğrenç polemiklerin içine çekilmesi alçak bir komplodur."

- "Herkes sınırını bilsin"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması için insanüstü bir çaba sarf eden devlet ve siyaset adamlarını, terör örgütlerinin ağzıyla hedef tahtasına koyanların tarih huzurunda büyük bir vebalin altında olduklarını kaydetti.

"Hiç kimse terbiyesizlik yapmasın, herkes sınırını ve yerini bilsin." ifadesini kullanan Bahçeli, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Başta İçişleri Bakanımız olmak üzere terörle mücadeleyi inançla, imanla ve iradeyle yürüten kim varsa milletimizin desteği sonuna kadar arkalarındadır. Bu saygın isimlere kim ya da kimler hakarete yeltenmişse hepsini birden şiddetle kınadığımız ve kınayacağımız tartışmasızdır. İçişleri Bakanımızın ismi Süleyman Soylu'dur. Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler ateşle oynayan provokatörlerdir. Türk milleti Soylu duruşu da bilmekte, lekeli ve gölgeli müfterileri de görmektedir. Biz herkesin ederini de, giderini de, ciğerini de iyi biliriz. Sudan sebeplerle, fuzuli polemiklerle, sipariş gayelerle Türk devletine cephe açıp terör örgütlerinin ümidi olanlara bu aziz vatanı heba ve heder ettirmeyiz."