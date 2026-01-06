Bahçeli'den yeni yüzyıl vurgusu: Süper güç Türkiye'yi inşa etmeliyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarında satır başları:

Aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızın vefakar insanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yeni miladi yılı kutluyorum.

Yeni yüzyılın zorlu etaplarını birer birer geçerek, geçmişin çağrısını geleceğin çehresiyle birleştirmek, ecdadımızın hükmünü evlatlarımızın haysiyet ve hürriyetiyle örtüştürmek müşterek gaye olarak önümüzdedir.

"SÜPER GÜÇ TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMELİYİZ"

Terörsüz Türkiye hedefinin adım adım gerçekleşmesiyle başaramayacağımız bir şey yoktur, süper güç Türkiye'nin engellenmesi söz konusu olamayacaktır.

Vatan sevgisi ve mücadele kabiliyeti destansı seviyede bulunan asker ve polisimizle, nihayet terörü hayatımızdan sürüp çıkaran 'Terörsüz Türkiye' hedefinin adım adım gerçekleşmesiyle biliniz ki başaramayacağımız bir şey yoktur, 'Süper Güç Türkiye'nin engellenmesi diye bir şey de söz konusu olamayacaktır.

Sürünerek yaşamayı meslek edinenler, köfteden kahramanlık taslayıp yağmadan pay kapma hesabında olan akıl ve zeka özürlüsü, gafil ve garabet yuvaları huzur ve kardeşlik muhalefeti serseri tabiatlılar sizler uyumaya devam edebilirsiniz ama biz asla uyumayacağız devamlı uyanık ve zinde kalacağız

MHP ve Cumhur İttifakı, solan yüzleri canlandıran, nasırlı çilenin izleriyle bezenen kahırlı elleri şefkat ve sevgiyle tutan, dertlere derman değilse bile ortak olmayı vecibe sayan tam kapsamlı bir inanmışlığın, tavizsiz bir irade bıçkınlığının ve samimiyetin siyasetti ahlak markasıdır.

"ABD'NİN YAPTIĞI KABUL EDİLEMEZ BİR KÜSTAHLIKTIR"

Esasen uluslararası hukuk uzun zamandır çöp tenekesinin dibindedir. 21. yüzyılın ikinci çeyreğinin daha ikinci gününde tarihte belki de hiç tesadüf edilmeyen bir haydutluk, bir korsanlık, bir insan kaçırma vakası yaşanmıştır. Beyaz perdede ya da televizyonlarda izlediğimiz Karayip Korsanları filmi tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiş. Film seti Venezuela'nın başkenti Caracas'ta kurulmuştur. Öncelikle seçimle göreve gelmiş Venezuela'nın Başkanı Maduro'ya karşı yapılmış saldırıyı kınamıyor lanetliyorum.

ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hukuka ve uluslararası teamüllere aykırı biçimde alıkoyması kabul edilemez bir küstahlıktır.

BAHÇELİ'DEN İÇ CEPHEYE VURGU: TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ VENEZUELA OLMAYALIM DİYE

15 Temmuz'da casus ve haşhaşi örgütünü maşa olarak kullanarak üzerimize salan ABD, Venezuela'da bunun yerine doğrudan müdahale etmiştir, Türk milletinin ayağa kalkan iradesine ve kahramanca mücadelesine çarpıp yerle yeksan olan FETÖ ihanetiyle, Venezuela'daki gece yarısı darbesi aynı tornanın mamulüdür. Tek fark birisi uyumamış ve direnmiş diğeri uyumuş ve teslim olmuştur

Direkt teslimiyet olmadan, devlet ricalinde, askeri ve güvenlik bürokrasisinde, siyasi ve stratejik makamlarda devşirilmiş insanlar bulunmadan bir ülkenin devlet başkanını eşiyle birlikte yatağından almak hiçbir masum gücün yapabileceği bir şey değildir, şimdi anlaşıldı mı iç cephemizi tahkim etmedeki samimi gayret ve gayemiz, şimdi anlaşıldı mı 'Terörsüz Türkiye' hedefindeki ısrar ve gayemiz?

BAHÇELİ'DEN DÜNYAYA ÇAĞRI

Tam bir teşhis ve tespit maharetiyle açıklarsak, kan kokusu almış bir köpekbalığından daha tehlikelisi petrol kokusu almış Amerikan emperyalizmidir

Hür dünya ABD'nin dayatmasına karşı ayağa kalkmalıdır, demokrasi ve hukuk şerefine herkes, hepimiz, bütün insanlık sahip çıkmalıdır aksi halde bugünün suskunluğu ve ürkekliği gelecekte korkunç hadiselerin mayasını çalacaktır