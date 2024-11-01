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Politika

Bahçeli'nin çağrısı sonrası çarpıcı çıkış! Altan Tan: Kürtlerin iki seçeneği var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısını değerlendiren eski HDP'li Altan Tan, 'Kürtlerin bu süreçte iki seçeneği var. Ya Türkiye'nin yanında konuşlanıp birlikte bu sıkıntılar aşılacak ya da Amerika'ya, İsrail'e, Rusya'ya sırtını dayayarak Türkiye ile çatışır bir konumda bulunacaklar.' dedi.

1 Kasım 2024 Cuma 14:55 - Güncelleme:
Bahçeli'nin çağrısı sonrası çarpıcı çıkış! Altan Tan: Kürtlerin iki seçeneği var
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisini grup toplantısında yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bahçeli, "Teröristbaşı gelsin TBMM'de terörün tamamen bittiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, "Umut Hakkı"nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerini kullandı.

(Umut Hakkı, hapis cezasına mahkum edilenlerin kanunla belirlenen sürelerde iyi halden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesi olarak biliniyor.)

ALTAN TAN'DAN CANLI YAYINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR

EKOL TV yayınına katılan Eski HDP Milletvekili Altan Tan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Altan Tan, sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ve Kürtlerin bu süreçte iki seçeneği olduğunu vurgulayarak, "Ya Türkiye'nin yanında konuşlanıp birlikte bu sıkıntılar aşılacak veya Amerika'ya, İsrail'e, Rusya'ya sırtını dayayarak Türkiye ile çatışarak bir konumda bulunacaklar." ifadelerini kullandı.

"Birinci yol ayrımı budur" diyen Tan, "Türkiye Cumhuriyet'nin yanında mı? Karşısında mı?" Bence bu hamlenin birinci hedefi içerdeki ve dışardaki Kürtleri komple tıpkı Malazgirt'te Çaldıran'da Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında konuşlandırmak. Birinci hedef bu" değerlendirmesinde bulundu.

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