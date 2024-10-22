Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili Feti Yıldız'dan açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında siyaset gündeminin zirvesine oturan açıklamalarda bulundu.

Bahçeli terör örgütü elebaşı Öcalan'a çağrıda bulunup şunları söyledi:

Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Açıklamalar gündemdeki yerini korurken MHP'den ilk açıklama partinin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi.

"22 EKİM MİLATTIR"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler. 22 Ekim'den önce, 22 Ekim'den sonra diye yapılacaktır." dedi.

Feti Yıldız açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Modern Ceza Hukukuna zaman içinde yeni kavramlar girmiştir. Bu kavramlardan biri de "Umut Hakkı" ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır.

Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır