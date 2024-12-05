Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyük resim terörsüz Türkiye'dir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"(Konum paylaşımı) Tamamıyla gerçek dışı, esnafla ilgili yok. Böyle bir durum söz konusu değil."

SURİYE'DE MUHALİFLERİN İLERLEYİŞİ

"Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana bir tutum ortaya koyuyor. Türkiye, her zaman siyasi çözümden yana. Bu konuda da her türlü uluslararası çabayı gösteriyoruz."

TEL RIFAT SMO'NUN KONTROLÜNDE

"Türkiye, terör konusundaki çabasını her nerede olursa olsun sürdürecektir. Türkiye'ye yönelik risklerin azalması açısından önemli."

"Bize yönelik olabilecek hususlar konusunda tüm kurumlarımız tedbirlerini geliştiriyor. Riskler olabilir mi, elbette ki var."

BAHÇELİNİN ÖCALAN ÇIKIŞI

"Bahçeli, çok önemli siyaset ve devlet adamı. Ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri analiz ederek bir tutum geliştiriyor. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü bu çıkışlar rastgele olan bir çıkışlar değil, gelişmelerle bağlantılı. 'Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' diyen bir tutum görüyorum Devlet Bahçeli'de. Buradaki büyük resim, terörsüz bir Türkiye'dir."