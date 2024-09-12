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Politika

MHP lideri Bahçeli'ye '12 Eylül anısına' bozkurt tablosu hediye edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bozkurt tablosu hediye edildi.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 20:11 - Güncelleme:
MHP lideri Bahçeli'ye '12 Eylül anısına' bozkurt tablosu hediye edildi
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Partiden yapılan açıklamada, tablonun Bahçeli'ye, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından "12 Eylül anısına" takdim edildiği belirtildi.

Açıklamada, "12 Eylül milletin sinesine saplanan kara bir gün, 12 eylül ülkücü hareketin kalbinde sonsuz bir hüzün, 12 eylül gencecik fidanlarımızı kurutan zemheri ayazı gibi, bir güzün adı. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

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