MHP lideri Bahçeli'ye '12 Eylül anısına' bozkurt tablosu hediye edildi

Partiden yapılan açıklamada, tablonun Bahçeli'ye, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından "12 Eylül anısına" takdim edildiği belirtildi.



Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'ye, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti YILDIZ'ın 12 eylül anısına takdim ettikleri bozkurt tablosu.



12 Eylül milletin sinesine saplanan kara bir gün, 12 eylül ülkücü hareketin kalbinde sonsuz bir hüzün, 12 eylül gencecik fidanlarımızı... pic.twitter.com/UQ9wtJW2DT — MHP (@MHP_Bilgi) September 12, 2024

Açıklamada, "12 Eylül milletin sinesine saplanan kara bir gün, 12 eylül ülkücü hareketin kalbinde sonsuz bir hüzün, 12 eylül gencecik fidanlarımızı kurutan zemheri ayazı gibi, bir güzün adı. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: Unutmadık, unutmayacağız