İSTANBUL 5°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2025 Salı / 13 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0531
  • EURO
    37,2714
  • ALTIN
    3362.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İsviçre'de mevkidaşlarıyla görüştü
Politika

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İsviçre'de mevkidaşlarıyla görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

AA11 Şubat 2025 Salı 14:04 - Güncelleme:
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İsviçre'de mevkidaşlarıyla görüştü
ABONE OL

Uraloğlu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumuna katılmak üzere geldiği Cenevre'de temaslarda bulundu.

Uraloğlu, temaslarına ilişkin X'ten paylaşımlarda bulundu.

Kırgızistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Syrgabaev Absattar ile görüşmesine dair Uraloğlu, "Mevkidaşımla Kalkınma Yolu Projesi ve ticaret koridorları üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ulaştırma ve altyapı alanında işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Hollanda Çevre ve Toplu Taşıma Bakanı Chris Jansen ile görüşmesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve altyapı alanındaki işbirliklerimizi güçlendirmek, sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve toplu taşıma politikaları üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Verimli geçen toplantımızın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.