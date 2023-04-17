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Politika

Suriye'de iki askeri üsse saldırı... Bakan Akar: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde 4 askerin yaralandığı saldırısına misliyle karşılık verildiğini ve 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

IHA17 Nisan 2023 Pazartesi 13:00 - Güncelleme:
Suriye'de iki askeri üsse saldırı... Bakan Akar: 10 terörist etkisiz hale getirildi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde soruları cevaplayan Bakan Akar, teröristler tarafından Suriye'nin kuzeyinde yapılan saldırılarda 4 Mehmetçiğin yaralandığını, saldırının ardından başlatılan operasyonda ise ilk bilgilere kadar 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakan Akar; "Bu günlerde dahi teröristler alçakça saldırılarını sürdürüyorlar. Dün akşam da bir saldırı söz konusu oldu. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'ndeki gelişmelere karşı hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz; her zaman söylediğim gibi aksamadan, kararlılıkla, azimle devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizin devam edeceğini tekrarlıyoruz. Şuanda mücadele devam ediyor. Bilinen bütün terörist hedefleri ateş altına alınmış bulunuyor. 4 yaralımız var, onların da gerekli tedavileri sürüyor. Onlara da acil şifalar diliyorum. Teröristlerin hiçbir şekilde başka çıkış yolları yok, tek kurtuluş yolları adalete teslim olmak. Aksi halde mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • terörle mücadele

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