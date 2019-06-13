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Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, Shanahan ile S-400 konusunu görüştü.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü.
 
Milli Savunma Bakanlığından, "Akar, ABD’li muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üsluptan duyduğu rahatsızlığı ifade etti. İki Bakan Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısında diyaloğun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldı"" açıklaması yapıldı.

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