Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, Shanahan ile S-400 konusunu görüştü.