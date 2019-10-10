Bakan Akar: Askerin morali çok yüksek

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Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Askerin morali çok yüksek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.

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