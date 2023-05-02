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Politika

Bakan Akar, ''Başarılı Sporculara Ödül Töreni''ne katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de 'Başarılı Sporculara Ödül Töreni'ne katıldı.

AA2 Mayıs 2023 Salı 20:43 - Güncelleme:
Bakan Akar, ''Başarılı Sporculara Ödül Töreni''ne katıldı
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AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen törende, ülkenin geleceğinin teminatı olarak gördükleri gençlerin kendilerini bedenen, ruhen ve zihnen geliştirmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Gençlerden hızla değişen çağa ayak uydurmalarını isteyen ve sporun önemini anlatan Akar, gençlerin spora yönelmeleriyle kötü alışkanlıklardan uzak duracaklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, küçük tekvandocuların da gösteri yaptığı tören öncesinde, küçükler kategorisinde masa tenisi Türkiye üçüncüsü olan 12 yaşındaki Ayten Ceren Kahraman ile bir süre masa tenisi oynadı.

Akar, spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini de verdi.

Törenin ardından Bakan Akar, Paraşüt İniş Alanı'nda bir araya geldiği gençlerle sohbet etti, sorularını yanıtladı.

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