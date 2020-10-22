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Politika

Bakan Akar: Biz komşularımızı, diğer kuruluşları diyaloğa davet ediyoruz

Akar: '(Doğu Akdeniz ve Ege) Biz komşularımızı, diğer kuruluşları diyaloğa davet ediyoruz. Gelin görüşelim kurallar çerçevesinde bu konuları çözelim.'

22 Ekim 2020 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 10:47
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"İster Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde nerede terörist, terör ini varsa, bu inlere girildi, bu inler teröristlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlere girdi, girmeye devam ediyor"

"(Doğu Akdeniz ve Ege) Biz komşularımızı, diğer kuruluşları diyaloğa davet ediyoruz. Gelin görüşelim kurallar çerçevesinde bu konuları çözelim."

"3. tarafların had ve boylarını aşarak akla uymayan birtakım kurallar koymaya çalışması, onların kabul edilmesini beklemeleri beyhude bir gayret"

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