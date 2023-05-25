Bakan Akar: Eskiden Doğu ve Güneydoğu'da terörle uğraşırken şimdi petrol ile uğraşıyoruz

Akar, MHP'den Kayseri Milletvekili seçilen Baki Ersoy ile Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçelerini ziyaret etti.

Esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Akar, çay ocağında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında bir ve beraber olmanın önemine vurgu yapan Akar, Türkiye'nin güçlenmesi ve büyümesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kişilikli ve kimlikli politikalarıyla "söz dinleyen değil, sözü dinlenen" bir ülke haline geldiğini ifade eden Akar, "Bazıları söz dinleyen bir Türkiye istiyor. O bitti artık, eskide kaldı. Bulamayacaklar." diye konuştu.

Türkiye'nin bekası ve refahı için kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Akar, bunun karşısındaki en büyük engel olarak nitelendirdiği terörü bitirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Akar, güvenlik ile refah arasındaki bağlantıya dikkati çekerek, "Eskiden Doğu ve Güneydoğu'da terörle uğraşırken şimdi petrol ile uğraşıyoruz. Ne yapıyoruz? Petrol arıyoruz. Hakkari'de, Gabar'da, Şırnak'ta petrol arıyoruz. Dolayısıyla bu refahımıza yansıyacak." dedi.

Terörle mücadeledeki başarılı operasyonların ardından terör örgütünün çöküş içinde olduğunu aktaran Akar, şunları söyledi:

"Teröristlerin elebaşları seçimleri bir umut olarak görüyor. Niye? Çünkü 'Seçimlerde söz aldık' diyorlar. Ne sözü aldınız? 'On binler, yüz binler hapishanelerden çıkartılacak, operasyonlar duracak, TSK Irak ve Suriye'nin kuzeyinden çekilecek, bebek katili serbest bırakılacak, özerklik verilecek. Söz aldık, seçimleri bekleyin' diyorlar. Buna 85 milyonun müsaade etmeyeceğini, feraset sahibi halkımızın izin vermeyeceğini bilmiyorlar. Nitekim milletimiz bunu gördü, vatandaşımız tarafını, Cumhur İttifakı'nı seçti. 14 Mayıs bunun göstergesi."

- "Şu anda kaya gibi bir Cumhur İttifakı var"

Akar, pazar günü milletin çok daha fazla oyla Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğine inandığını belirterek, "İstikrar önemli. Eğer bozulursa başa döneriz. Ondan sonra da 'Yapmasaydım, etmeseydim' diye oturur ağlarız. Şu anda kaya gibi bir Cumhur İttifakı var. Sıkı bir irade olarak birlikte yürüyoruz. Ülkemizin geleceği için yapılması gereken ne varsa onun için çalışıyoruz. İnşallah muvaffak olacağız ve bu yolda yürüyeceğiz." dedi.

MHP'den Kayseri Milletvekili seçilen Baki Ersoy da Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğin devam etmesini isteyerek, "Bir dünya birleşti, Cumhur İttifakı'nı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak istiyor. Biz de Cumhur İttifakı, MHP olarak diyoruz ki 'Biz Cumhurbaşkanımızı yıktırmayacağız'. Allah nasip ederse Kandil'in adayına karşı Cumhurbaşkanımızı açık ara oy farkı ile seçtireceğimize inanıyorum. Bu işi pazar günü Allah'ın izniyle bitireceğiz, bundan şüphemiz yok." diye konuştu.

Yahyalı'da çiçeklerle karşılanan Akar'a yörük poşusu hediye edildi. Akar ve Ersoy parti otobüsünden ilçe merkezinde halkı selamladı.

Akar ve Ersoy, Develi ilçesinde ise konfetiler ve meşalelerle karşılandı.