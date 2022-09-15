Bakan Akar: Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı iddiasıyla ilgili Akar, şunları kaydetti:

"Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir."