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Politika

Bakan Akar: Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesinin satıldığı iddiasına ilişkin, 'Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır.' dedi.

AA15 Eylül 2022 Perşembe 14:55 - Güncelleme:
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Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı iddiasıyla ilgili Akar, şunları kaydetti:

"Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir."

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