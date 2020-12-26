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Politika

Bakan Akar Libya'da

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi bir dizi temaslarda bulunmak için Libya'ya gitti.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 21:38 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 21:42
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 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Libya Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile geldiği Libya'daki temasları kapsamında, Libya Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine katılım sağladı.

Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın da yer aldığı tören, ulusal marşın çalınmasıyla başladı.

Harp Okulu öğrencilerinin gösterileri ve resmi geçidin ardından tören tamamlandı.

Mezun olan öğrencilerden dereceye girenler, Libya Savunma Bakanı Nemruş, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri, İçişleri Bakanı Başağa'nın yanı sıra Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler tarafından tebrik edildi.

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