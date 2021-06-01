Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

AA 01 Haziran 2021 Salı 22:25 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 22:26

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre NATO Savunma Bakanları Toplantısı, müttefik 30 ülkenin savunma bakanlarının video konferansla katılımıyla tek oturum olarak yapıldı.

14 Haziran'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne hazırlık kapsamında yapılan toplantıda NATO'nun 2030 süreci ile Afganistan'daki gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türkiye'nin NATO'ya katkıları vurgulanmış, NATO ve Avrupa'nın güneyinde başta DEAŞ, PKK/YPG olmak üzere terörle mücadelesine devam ettiği ifade edilmiş, bu yıl içinde bir kriz durumunda NATO'nun hazır kuvvet (VJTF) sorumluluğunun Türkiye'de olduğu belirtilmiş, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi STEADFAST DEFENDER-21 NATO tatbikatında da üzerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirdiği aktarılmış, mevcut katkılara ilave olarak siber imkan ve kabiliyetlerle Hava Polisliği ve bölgesel güvenlik uçuşlarına kara, deniz ve hava unsurlarımızla ilave katkıda bulunulduğuna dikkat çekilmiştir."

Açıklamada, Akar'ın Afganistan'daki gelişmelere yönelik ise "NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin devam etmesi gerektiği, aksi takdirde Afganistan'daki kazanımların kaybedileceği uyarısında bulunduğu, Türkiye'nin barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği vurguladığı" belirtildi.