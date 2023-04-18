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Politika

Bakan Akar, Oleksandr Kubrakov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov arasındaki görüşmede, bugüne kadar 903 gemi ile 28,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere taşındığı tahıl girişiminin aksaksız ve kesintisiz devamı için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

AA18 Nisan 2023 Salı 21:09 - Güncelleme:
Bakan Akar, Oleksandr Kubrakov ile görüştü
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Kubrakov Kayseri'de bir araya geldi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde oluşturulan ve küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişimi ele alındı.

Bugüne kadar 903 gemi ile 28,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkini sağlayan girişimin aksaksız ve kesintisiz devamı için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Akar tarafından, daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı.

Türkiye'nin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.

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