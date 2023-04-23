Bakan Akar: Ülkemizin her bir başarısı engel olmak isteyenlere esaslı bir cevaptır

Akar, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Yeni Altay Tankı'nın Testler İçin TSK'ya Teslimi Programı"nda konuştu.

Sözlerine Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek başlayan Akar, millet olarak güven ve refah içinde daha nice bayramlar yaşanmasını temenni etti.

Akar, "Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı'mızın kararlı tutumuyla çağ atlayan yerli ve milli savunma sanayimizin elde ettiği başarılardan birini daha görmenin mutluluğunu yaşıyor, Altay Tankı'mızın ülkemize, asil milletimize ve TSK'ya hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yerli ve milli savunma sanayimizin önemli projelerinden biri olan Altay Tankı, bizim için bir silah sistemi olmanın çok daha ötesinde anlamlar taşımaktadır." diye konuştu.

Hayata geçirilen her bir projenin, kendi kaynaklarıyla savunma sanayisini sürekli geliştiren ve uluslararası pazarda önemli bir aktör haline gelen Türkiye'nin gücünü simgelediğini ifade eden Bakan Akar, "Ülkemizin her bir başarısı, büyük ve güçlü Türkiye'ye engel olmak isteyenlere verilmiş esaslı bir cevaptır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, destek ve teşvikleriyle savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'ler seviyesine ulaştığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Yerli ve milli savunma sanayimiz, TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dost, kardeş ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarına cevap verebilecek yüksek kapasiteye ulaşmıştır. Her atılımı eleştiren ve yıllarca 'Yapamazsınız, başaramazsınız.' diyenler bilmelidir ki akıllı hassas mühimmatlarımızı, İHA, SİHA, TİHA'larımızı, muharip gemilerimizi ve helikopterlerimizi yaptığımız gibi inşallah Milli Muharip Uçak'ımızı da yapacağız. Amacımız 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda savunma sanayimizi küresel ölçekte etkin, yerli ve yenilikçi bir anlayışla en üst seviyeye taşımaktır."

"SON BİR HAFTADA 21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda yakın zamanda TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü keşif-gözetleme uydusu İMECE'nin uzaya gönderildiğini, bugün de Altay Ana Muharebe Tankı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini anlatan Akar, "Önemli bir kuvvet unsuru olarak şanlı ordumuzun gücüne güç katacak Altay tanklarımız, TSK'nın etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini daha da artıracaktır." diye konuştu.

Altay tankı dahil son yıllarda üretilen yüksek teknolojiyi haiz yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin desteğiyle TSK'nın Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra ettiğini dile getiren Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda kahraman ordumuz, Mehmetçik, her türlü arazi ve iklim şartlarında 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile içeriden ve dışarıdan tüm destekçilerine rağmen yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürmektedir. Son bir hafta içinde Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların yanı sıra TSK, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumakta, bunlara ilaveten başta Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta, aynı zamanda yedi iklim, üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, başta Tahıl Sevkiyatı Anlaşması olmak üzere benzeri girişimlerle bölge ve dünya barışına da katkı sağlamaktadır."

TSK'nın tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra büyük doğal afetler ve deprem felaketinin yaralarını sarmak için devletin tüm kurumlarıyla birlikte omuz omuza çalıştığını anlatan Akar, "Asil milletimizin bizlere olan sevgisi, güveni ve duasıyla aşamayacağımız hiçbir engel, başaramayacağımız hiçbir zorluk yoktur." dedi.