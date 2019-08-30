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Bakan Akar: YPG'nin çekildiğini bizzat görmek istiyoruz

Terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye sınırından çekildiği iddialarıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'YPG'nin çekildiğini bizzat görmek istiyoruz.' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Bütün yaptığımız mutabakatları, belirlediğimiz takvimi büyük bir ciddiyetle takip ediyoruz. Takvimin aksaksız uygulanmasına gayret ediyoruz." açıklamasında bulundu.
 
Bakan Akar, "Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşması tehlikesini bertaraf etmek için çalışıyoruz. İHA ve helikopter uçuşları başladı." ifadelerini kullandı.
 
ABD'nin teyite muhtaç olan Türkiye'ye raporları olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Münbiç ve Rakka için verilen sözler tutulmadı. Bunların hiçbirini unutmadık" dedi.

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