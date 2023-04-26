Bakan Akar'dan 7'li koalisyona: Teröristlerle pazarlık olmaz

Bakan Akar, Kayseri Ticaret Odası'nın Olağan Meclis Toplantısı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve milli savunma sanayinde önemli başarıların elde edildiğini ifade eden Akar, son olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine TCG Anadolu'nun teslim edildiğini, bunun büyük bir gurur olduğunu söyledi.



Akar, "Bazıları bununla ilgili, 'şöyle, böyle' diyor. Bizim bağın koruğu daima kıymetlidir. Bu bizim bağın, bu gözle görmek lazım. Biz yaptık bunu. Bizim mühendisimiz, işçimiz yaptı, memleketimizin evladının sermayesi ile yapıldı. 'Efendim daha iyisi var'. Tamam daha iyisini de yapalım, yerimizde oturmayalım. Olumsuz yaklaşımlar hiç uygun değil." şeklinde konuştu.

Terörle mücadeleye vurgu yapan Bakan Akar, terörün sonunu getirmekte azimli, kararlı ve buna muktedir olduklarını belirtti. Hulusi Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristin ensesinde. Terörle mücadelede bu noktaya kolay gelinmedi. Şimdi Kandil'den bazılarının çıkıp talimat vermesi, bir partinin bunu alması ve Millet İttifakı'nın da buna itibar etmesi ve ona göre 'teröristleri çıkaracağız' gibi birtakım söylemler geliştirmesi kazanımlarımızı kaybetmek, 30 sene öncesine dönmek demek. Teröristlerle pazarlık olmaz." değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar, oy kullanırken ülkenin bekası, güvenliği ve geleceğini düşünmek gerektiğini, bu kadar şehit verdikten sonra tekrar başa dönmenin ağır bir sorumluluk olacağını kaydetti.

Güçlü ve büyük Türkiye için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Akar, bu konuda çok çalışmak gerektiğini belirtti.

