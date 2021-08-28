İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2021 Cumartesi / 20 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3443
  • EURO
    9,8913
  • ALTIN
    487.616
  • BIST100
    1458.23
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Akar'dan ''Afganistan'dan tahliye'' açıklaması: TSK gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi
Politika

Bakan Akar'dan ''Afganistan'dan tahliye'' açıklaması: TSK gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi

Afganistan'dan dönen askerlerimiz için düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, 'Afganistan'da 2002'den itibaren toplam 20 bin silah ve mesai arkadaşımız görev yaptı. 8 uçak ve 2 helikopter ile gerçekleştirdiğimiz uçuşlar ile personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edildi. Tahliyenin kısa sürede yapılması TSK'nın gücünü gösterdi.' dedi.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:26 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:35
ABONE OL

Afganistan'dan dönen askerlerimiz için düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye tüm risk ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Mehmetçik, görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan'da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde görevlerini başarıyla icra etti. Afganistan'da 2002'den itibaren toplam 20 bin silah ve mesai arkadaşımız görev yaptı. 8 uçak ve 2 helikopter ile gerçekleştirdiğimiz uçuşlar ile personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edildi. Kabil Havaalanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede sorunsuz şekilde gerçekleşmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi. Afgan kardeşlerimizden havalimanının işletilmesi konusunda talep gelmesiyle desteğe her zaman hazır olduğumuz bilinmelidir.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.