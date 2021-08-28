28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:26 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:35

Afganistan'dan dönen askerlerimiz için düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye tüm risk ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Mehmetçik, görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan'da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde görevlerini başarıyla icra etti. Afganistan'da 2002'den itibaren toplam 20 bin silah ve mesai arkadaşımız görev yaptı. 8 uçak ve 2 helikopter ile gerçekleştirdiğimiz uçuşlar ile personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edildi. Kabil Havaalanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede sorunsuz şekilde gerçekleşmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi. Afgan kardeşlerimizden havalimanının işletilmesi konusunda talep gelmesiyle desteğe her zaman hazır olduğumuz bilinmelidir.

