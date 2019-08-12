Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Herkes bilmeli

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Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Hakkımızı hukukumuzu sonuna kadar koruyacağımızı herkes bilmeli

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Hakkımızı hukukumuzu sonuna kadar koruyacağımızı herkes bilmeli.' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Haber'de gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulunuyor.
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları;
 
DOĞU AKDENİZ'DE GERİLİM
 
Barışçıl çözümden yanayız. Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün yaşama şansı olmadığını tekrarlamak istiyorum. Oldubittiye müsaade edilmeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Tüm bu yaklaşımlarımıza rağmen bizim içinde olmadığımız bir kararla buradaki siyasi, askeri, ekonomik sorunları çözmeye kalkışmanın beyhude olduğunu aktarmak istiyorum. Hakkımız hukukumuz var, komşularımızın bunlara uymasını istiyoruz. Bu konudaki hak ve hukukumuzu koruma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gücümüzü maksadımızı kimse test etmesin, bu bir tehdit değil.

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