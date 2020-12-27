AA 27 Aralık 2020 Pazar 11:48 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 11:58

Bakan Akar, darbeci Hafter'in Türkiye ve TSK aleyhindeki sözlerine ilişkin, "Bu savaş suçlusu, cani yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın" dedi.



Bakan Akar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Ada'da gerçek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk varlığını kabul etmeleri lazım"