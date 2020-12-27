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Politika

Bakan Akar: Türk unsurlarına yapılacak bir saldırıda Hafter unsurları kaçacak yer bulamazlar

Bakan Akar: 'Katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceklerdir'

AA27 Aralık 2020 Pazar 11:48 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 11:58
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Bakan Akar, darbeci Hafter'in Türkiye ve TSK aleyhindeki sözlerine ilişkin, "Bu savaş suçlusu, cani yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın" dedi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları: 

"Ada'da gerçek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk varlığını kabul etmeleri lazım"

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