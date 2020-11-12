Bakan Akar'dan Karabağ açıklaması: Hem masada hem sahadayız

Bakan Akar: "(Karabağ'daki anlaşma) Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil"
Akar: "(Karabağ'daki anlaşma) Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak"
Bakan Akar: "(Azerbaycan - Ermenistan arasında varılan anlaşma) En sonunda ne istiyoruz; ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, hudutların açıklaması, refahın yayılması. Ama kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin."