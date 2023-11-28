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Politika

Bakan Bak, Suudi Arabistan'da ikili görüşmelerde de bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 12. İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Genel Kurulu'na katıldı.

AA28 Kasım 2023 Salı 11:05 - Güncelleme:
Bakan Bak, Suudi Arabistan'da ikili görüşmelerde de bulundu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İslami Dayanışma Spor Federasyonuna üye 56 ülkenin temsilcilerinin bulunduğu genel kurul toplantısında, Türkiye'den Bakan Bak ile İslami Dayanışma Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Genel kurul, Suudi Arabistan Spor Bakanı ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı olan ISSF Başkanı Prens Abdulaziz Bin Turki Al Faisal Al Saud'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'da ikili görüşmelerde de bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, genel kurulun ardından ISSF Başkanı Prens Abdulaziz Bin Turki Al Faisal Al Saud ile bir araya geldi. Bak, Prens Abdulaziz Bin Turki Al Faisal Al Saud'a ev sahipliğinden ötürü teşekkür etti. Görüşmede, iki ülke arasında gençlik ve spor alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesi değerlendirildi.

Bakan Bak, ISSF üyesi ülkelerin temsilcileriyle de gençlik ve spor alanında yapılacak çalışmalar ve iş birliklerinin artırılması noktasında temaslarda bulundu.

Ayrıca Bakan Bak, genel kurulun ardından üye ülkelerin temsilcileriyle birlikte 2023 Suudi Arabistan Oyunları'nın açılış törenini izledi.

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