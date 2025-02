Bakan Bak: Türkiye, bölgesinde masanın kenarında olan değil, masanın merkezinde olan ülke

Bakan Bak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Birinci TBMM Binası Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen "Ankara Diplomat Akademi Kampı"nın açılış dersinde yaptığı konuşmada, 9'uncusunun yapıldığı programın bir gelenek haline geldiğini ifade etti.

Siyasetin bir uzlaşma sanatı olduğunu belirten Bak, siyasette; tecrübenin, siyasi dilin, okumanın, bilgi ve birikiminin önemli olduğunu söyledi.

Milletin içinden gelen kişilerin siyasette önemli bir tecrübeye sahip olduğuna dikkati çeken Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, son 22 yılda bölgesinde masanın kenarında olan değil, masanın merkezinde olan, konulara aktif bir şekilde katılan, süreci yöneten bir diploması izliyor." diye konuştu.

- "ÜLKEMİZİN GELECEĞİ OLAN GENÇLERİMİZİ SEVİYOR VE ÇOK GÜVENİYORUZ"

Diplomaside dil becerisinin önemli olduğunu aktaran Bak, öğrencilere, kendilerini geliştirerek en az iki dil öğrenme tavsiyesinde bulundu.

Bakan Bak, bakanlık olarak hem sporda hem gençlik merkezlerinde hem de üniversitelerdeki genç ofislerinde öğrencilerle bir arada olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi seviyor ve çok güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin yüzyılı olacağını düşünüyoruz. Gençlerle ilgili projelere destek vermeye devam ediyoruz. Gençlerimize inanıyoruz. Sizlerin, bu ülkenin gelişmesi için vatanını seven, ülkesini seven, vatandaşlarını seven, bu ülkenin geleceğini düşünen gençler olarak yetişmenizi arzu ediyoruz."

Konuşmaların ardından Kurtulmuş ve Bak, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.