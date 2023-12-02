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Politika

Bakan Bak: Türkiye EURO 2024'te ev sahibi gibi oynayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin ev sahibi gibi oynayacağını söyledi.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 20:43 - Güncelleme:
Bakan Bak: Türkiye EURO 2024'te ev sahibi gibi oynayacak
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Zeytinburnu Belediyesi tarafından Beştelsiz Mahallesi'nde inşa edilen kapalı pazar yeri, otopark ve spor tesisinin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, davetliler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tesisleşmenin önemine vurgu yaparak, "Bana göre amatör spor yöneticileri birer kahramandır. Biz de öyle yetiştik. Burada tüm ailelere sesleniyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede, bağımlılıkla mücadelede böyle tesisler çok önemlidir. Mahallenin çocukları buraya gelip toplanacak, birbirleriyle tanışacak, oynayacak ve kötü alışkanlıklardan uzak duracak." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok büyük organizasyona ev sahipliği yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini belirten Bakan Bak, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünyanın ve Avrupa'nın en iyi tesislerine sahip oldu. Bu tesislerle beraber artık dünyanın en büyük organizasyonlarını Türkiye yapıyor. Türkiye, uluslararası şampiyonalar için artık aranan ülke. Malumunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Yapılan 38 tane stadyum var, 4-5 tane daha stadın yapımı devam ediyor. Dünyanın en büyük kapalı spor salonları, spor tesisleri hep Türkiye'de, işte bunun için de çok gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye'nin yabancılık çekmeyeceğini aktaran Bakan Bak, "Sporcuların başarılarını görüyoruz. Milli takımımız grubunda lider olarak Almanya'ya gidiyor. Amacımız gruptan çıkmak ve üst turlara doğru devam etmek. EURO 2024'te Almanya'da tüm statları gurbetçilerimiz dolduracak, evimizde gibi oynayacağız." ifadelerini kullandı.

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