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Politika

Bakan Bayraktar, Aliyev ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

AA4 Nisan 2025 Cuma 12:47 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar, Aliyev ile görüştü
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Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın her geçen gün daha da pekiştiğini kaydetti.

Görüşmede enerji alanında devam eden iş birliklerini çok boyutlu şekilde değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in güçlü iradesiyle her geçen gün daha da pekişiyor. Bu çerçevede Aliyev ile enerji alanında devam eden iş birliklerimizi çok boyutlu şekilde değerlendirerek üçüncü ülkelerdeki iş birliği imkanlarını da ele aldık. Türkiye ve Azerbaycan, bölgesel enerji arz güvenliğine katkı sunan sürdürülebilir ve entegre bir enerji geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edecek."

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