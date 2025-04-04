Bakan Bayraktar, Aliyev ile görüştü

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın her geçen gün daha da pekiştiğini kaydetti.

Görüşmede enerji alanında devam eden iş birliklerini çok boyutlu şekilde değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in güçlü iradesiyle her geçen gün daha da pekişiyor. Bu çerçevede Aliyev ile enerji alanında devam eden iş birliklerimizi çok boyutlu şekilde değerlendirerek üçüncü ülkelerdeki iş birliği imkanlarını da ele aldık. Türkiye ve Azerbaycan, bölgesel enerji arz güvenliğine katkı sunan sürdürülebilir ve entegre bir enerji geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edecek."