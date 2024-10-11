Bakan Bayraktar duyurdu: Sırbistan ile imzalar atıldı!

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti kapsamında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'nın düzenlendiğini aktardı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in katılımıyla Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Cedoviç ile enerji dönüşümü alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlaşmayla ülkelerimizin karşılıklı fayda ve uzun vadeli iş birliğine dayalı ikili ilişkilerinin geliştirilmesi niyetimizi ortaya koyduk. Anlaşma kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama, karbon emisyonu ticareti, batarya teknolojileri, hidrojen, nadir toprak elementleri ve kritik mineraller dahil olmak üzere madencilik alanında ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Mutabakat zaptının iki ülke için de hayırlı olmasını temenni ediyorum."