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Politika

Bakan Bayraktar: Farklı coğrafyalarda petrol üreten bir ülke olma yolunda gidiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Biz sadece Türkiye'de, Mavi Vatan'da değil, dünyanın en modern filosunu kurduğumuz sismik gemilerimizle Somali'de, Libya'da farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz arayan, inşallah üreten bir ülke olma yolunda gidiyoruz.' dedi.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar: Farklı coğrafyalarda petrol üreten bir ülke olma yolunda gidiyoruz
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Partisinin 8. Olağan İl Kongresi için Uşak'a gelen Bayraktar, ilk olarak Vali Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti, şehrin sorunları ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye katılan Bayraktar, Bolu'da yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük mücadeleler verdiğini aktaran Bayraktar, ülkeyi hak ettiği noktaya getirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

AK Parti iktidara geldiğinde sadece 5 ilde doğal gaz olduğunu anımsatan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda 81 ili doğal gazla buluşturduklarını belirtti.

Bayraktar, Türkiye'nin artık kendi imkanlarıyla doğal gaz ve petrol keşifleri yaptığını hatırlattı.

- "İNŞALLAH 2028'DE BÜTÜN HANELERDE KENDİ GAZIMIZI KULLANIR HALE GELECEĞİZ"

Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarına değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Denizin derinliklerindeki bu gazı çıkararak evlerimizde, iş yerlerimizde kullanır hale getirdik. 1,5 yıldan beri bu gazı kendimiz üretiyoruz ve bugün Türkiye'deki 3 milyon hane bizim kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanır hale geldi. Bu bizim için çok önemli bir adımdı. Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimiz her geçen gün artıyor. İnşallah 2028 yılına geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz. Bu sayededir ki biz sizlere gazı daha ucuza verebiliyoruz. Gazda 1000 liralık faturanın 650 lirasını devlet olarak biz karşılıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarını, elektrik faturalarını, doğal gaz faturalarındaki desteklere de devam edeceğiz."

Terörden arındırılan Gabar'da petrol üretimine devam edildiğini ifade eden Bayraktar, arama sahalarına şehit astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiğini söyledi.

Gabar'da günlük 75 bin varil petrol ürettiklerini söyleyen Bayraktar, "Biz kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var. Biz bunları 'memleketimizin refahı artsın, ekonomisi büyüsün, vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla hizmetleri sunalım' diye yapıyoruz. Biz sadece Türkiye'de, Mavi Vatan'da değil, dünyanın en modern filosunu kurduğumuz sismik gemilerimizle Somali'de, Libya'da farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz arayan, inşallah üreten bir ülke olma yolunda gidiyoruz. Enerjide hedeflediğimiz noktaya inşallah geleceğiz, buna kalben inanıyorum. Bu doğrultuda gece gündüz çalışıyoruz. Bunu başardığımızda Türkiye ekonomisi çok daha güçlü olacak. Türkiye'de artık enflasyon, döviz bunların hiçbiri sorun olmayacak." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, görev alan parti yöneticilerine başarılar diledi.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
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