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Politika

Bakan Bayraktar, Jorgensen ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği (AB) Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ile görüştüklerini belirterek, Türkiye ve AB arasında enerji işbirliğinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 14:52 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar, Jorgensen ile görüştü
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Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Jorgensen ve beraberindeki heyetle Avrupa'nın enerji arz güvenliği, yeşil dönüşüm hedefleri ve yenilenebilir enerji yatırımları başta olmak üzere ortak enerji gündemini ele aldıklarını kaydetti.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AB Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ve beraberindeki heyetiyle Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde Avrupa'nın enerji arz güvenliği, yeşil dönüşüm hedefleri ve yenilenebilir enerji yatırımları başta olmak üzere ortak enerji gündemimizi ele aldık. Türkiye ve AB arasında enerji işbirliğinin derinleştirilmesi için teknik komitelerin düzenli olarak çalışması ve yılda bir defa bakanlar düzeyinde bu çalışmaların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi konusunda mutabık kaldık."

  • enerji işbirliği
  • AB Türkiye ilişkileri
  • enerji politikası

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