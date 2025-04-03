Bakan Bayraktar, Jorgensen ile görüştü

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Jorgensen ve beraberindeki heyetle Avrupa'nın enerji arz güvenliği, yeşil dönüşüm hedefleri ve yenilenebilir enerji yatırımları başta olmak üzere ortak enerji gündemini ele aldıklarını kaydetti.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AB Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ve beraberindeki heyetiyle Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde Avrupa'nın enerji arz güvenliği, yeşil dönüşüm hedefleri ve yenilenebilir enerji yatırımları başta olmak üzere ortak enerji gündemimizi ele aldık. Türkiye ve AB arasında enerji işbirliğinin derinleştirilmesi için teknik komitelerin düzenli olarak çalışması ve yılda bir defa bakanlar düzeyinde bu çalışmaların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi konusunda mutabık kaldık."