Bakan Bayraktar: Kahramanmaraş'ın çok ciddi bir potansiyeli var

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilk olarak Vali Mükerrem Ünlüer'i ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, daha sonra Ünlüer'den şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti Kahramanmaraş milletvekillerinin de eşlik ettiği Bakan Bayraktar daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek Başkan Fırat Görgel'i ziyaret etti. Ziyarette Görgel, belediye olarak yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında Bakan Bayraktar'a sunum yaptı. Bayraktar, belediyeden ayrıldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Burada açıklamalarda bulunan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgelerine büyük önem verdiğini ve her Kabine Toplantısı'nın bu konunun gündeme geldiğini söyledi.

'YERİNDE MÜŞAHEDE ETMEK İÇİN BUGÜN BURADAYIZ'

Deprem bölgelerinin tekrar ayağa kaldırılması ve şehirlerdeki ticari ve sosyal hayatın tekrar normale dönmesi noktasında büyük bir çaba sarf edildiğini kaydeden Bayraktar, "Dolayısıyla bu anlamda bizim burada bulunmamız, burada daha yoğunluklu çalışmaların içerisinde olmamız da önem arz ediyor. Bu nedenle buradayız. Şehrin sorunlarıyla ilgili özellikle bizim alanımızda enerji ve tabii kaynaklar alanındaki beklentiler, elektrik altyapısı, doğal gaz altyapısı, elektrik üretimi, bu alanlardaki konularda neler yapabilirizi hem il başkanımızla, valimizle, milletvekillerimizle zaten Ankara'da çok yoğun ve çok organize bir şekilde görüşüyoruz. Yerinde müşahede etmek için bugün buradayız. Hakikaten Kahramanmaraş, Türkiye'nin enerji üretim üssü. Çünkü burada yaklaşık 5 bin megavatlık kurulu tesislerimiz var. Bunların bir kısmı lisanslı ama bir kısmı işte sanayicilerimizin kendi tüketimleri için kurduğu 600'ün üzerinde tesis var. Maraş'ın çok ciddi bir potansiyeli var. Hem hidrolik kaynaklar anlamında hem kömür anlamında tabii ki ciddi bir elektrik üretimini kömürden sağlıyoruz. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüz zaman Türkiye'nin enerjisine enerji katan bir şehir burası. Aynı zamanda büyük bir istihdamı, üretimi, ihracat kabiliyeti olan ama inşallah bu özelliklerini dönüştürerek daha güçlü hale getirebilecek, daha farklı kabiliyetleri de mutlaka kazanabilecek bir şehir. Böyle bir potansiyeli var" dedi.

'ŞEHRİN MESELELERİNİ BİLİYORUZ'

Depremden birkaç gün sonra bir yabancı Dışişleri Bakanı ile Kahramanmaraş'a geldiğini ve o günden bugüne şehirde çok ciddi bir ilerleme gördüğünü ifade eden Bayraktar, "Biz de burada biraz önce ifade ettiğim gibi şehrimizin sorunlarında bizim alanımıza düşen veya bizim katkı yapabileceğimiz alanlarda neler yapabilirizi uzun uzun konuştuk, istişare ettik. Buralarda yapacağımız katkıları vermeye devam edeceğiz. Şehrin meselelerini biliyoruz. Şehir adeta yeniden yapılıyor. Dolayısıyla altyapının, özellikle bizim alanımızdaki elektrik altyapısının, doğal gaz altyapısının da bu vesileyle yenilenmesi, yeniden bir tasarımla ortaya çıkması önem arz ediyor. Bütün bunları da inşallah önümüzdeki süreçte sizler de yakinen hissedeceksiniz. Belki şehrin içerisinden geçen o yüksek gerilim hatlarının deplase olduğuna şahit olacaksınız. İnşallah hep birlikte, el birliğiyle Maraş'ın bu büyük potansiyeliyle bu zorlukların üstesinden geleceğine inanıyorum" diye konuştu.