Bakan Bayraktar, Kapinga ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Çin'in Tianjin kentinde Demokratik Kongo Maden Bakanı Kizito Pakabomba Kapinga ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'de Uluslararası Madencilik Konferansı kapsamında Demokratik Kongo Maden Bakanı Kizito Pakabomba Kapinga ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki ülkenin kritik mineraller başta olmak üzere madencilik alanında geliştirebilecekleri ortak projelerin ele alındığı belirtildi.