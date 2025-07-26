İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2025 Cumartesi / 1 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Bayraktar, Kırklareli'nde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 14:08 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar, Kırklareli'nde
ABONE OL

Bakan Bayraktar'ı, Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile kurum müdürleri karşıladı.

Valilik anı defterini imzalayan Bayraktar, Turan'dan kent hakkında bilgi aldı.

Bayraktar ardından Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılında Enerji konulu program ile İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Bakan Bayraktar, daha sonra Edirne programına katılmak üzere kentten ayrıldı.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayrakta
  • Bakan Bayrakta
  • kırklareli

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.