Bakan Bayraktar: Nüfusumuzun yüzde 85'i doğal gaza erişim sağlamış durumda

Bakan Bayraktar, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, kentin 6 Şubat 2023 depremlerinden fiziki ve altyapı anlamında en çok etkilenen şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Şehri yeniden ayağa kaldırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:



"Hak sahiplerine on binlerce yerleşim yeri teslim edildi. Onlar oraya oturmaya başladılar. Ama düşünün ki onlar oraya oturduklarında elektrik hizmetini götüremediniz, doğal gaz hizmetini götüremediniz. Böyle bir şeyin elbette ki karşılık bulması mümkün değil. Onun için bizimle birlikte eş zamanlı olarak bütün kurumlarımız çok şükür bunları eksiksiz olarak tamamladılar. Diğer kısımları da tamamlanmaya devam ediyor."



Türkiye'de doğal gazı 81 ile götürdüklerini dile getiren Bayraktar, "81 ilde şu anda 900'ün üzerinde, 960'a yakın yerleşim yerinde doğal gazımız var. Yüzde 85 nüfusumuzun doğal gaza erişimi sağlanmış durumda. Ama hedefimiz, bütün vatandaşlarımızın bu hizmetten, bu konforlu, daha rahat yakıttan istifade edebilmelerini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, şehirde elektrik şebeke hattının yaşlandığını düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Elektrik tüketimimiz her anlamda arttı. Gerek trafolarımız gerek iletim hatlarımız gerek dağıtım hatlarımızın bu anlamda yenilenmesi çok önemli bir aşama... Tabii bu sadece Malatya için değil, aslında bütün Türkiye için de geçerli. Dolayısıyla burada büyük bir dönüşüm sürecine giriyoruz. Artık yeni bir sistem dizaynına ve mimarisine ihtiyacımız var. Önümüzdeki 2026-2030 dönemi ve planladığımız süreçte buna göre inşallah şekillenecek. Burada özellikle yine depremin etkilerinin ve 2,5-3 yılın etkisini de göz önünde bulunduracağız. Özellikle depremden çok fazla etkilenen 4 ilimiz ve 2 ilçemizde, elektrik ve doğal gaz şebeke mimarisini ve altyapısını bu anlamda hayata geçireceğiz."

