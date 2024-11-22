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Politika

Bakan Bayraktar, Şahbazov ile görüştü

Bakan Bayraktar, İstanbul Energy Forum'da Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov ile görüştü.

AA22 Kasım 2024 Cuma 13:54 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar, Şahbazov ile görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile doğal gazda işbirliği ve bölgesel elektrik enterkonneksiyon kapasitesinin artırılmasını görüştü.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" temasıyla düzenlediği İstanbul Energy Forum (İEF) kapsamında Şahbazov ile görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede mevcut yoğun doğal gaz işbirliğini daha ileri taşımak için doğal gaz arzını artırma imkanları ile Hazar'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yeni sahalarda gerçekleştirebileceği faaliyetleri değerlendirdiklerini aktaran Bayraktar, "Ayrıca Nahçıvan dahil bölgesel elektrik enterkonneksiyon kapasitemizin artırılması üzerinde durduk." ifadesini kullandı.

  • Bayraktar
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