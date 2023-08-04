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Politika

Bakan Bayraktar: Test mahiyetinde elektrik üretimine başlıyoruz

AK Parti 'Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Artvin'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yusufeli Barajı hakkında, 'Buraya gelmişken dünyanın en yüksek 5'inci barajına gitmemek olmazdı. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde test mahiyetinde bile olsa elektrik üretimine başlıyoruz.' dedi.

IHA4 Ağustos 2023 Cuma 17:30 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar: Test mahiyetinde elektrik üretimine başlıyoruz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti "Şehir Buluşmaları" çerçevesinde Artvin'e geldi. Esnafı ziyaret eden Bayraktar, parti binasında basın mensuplarıyla buluştu.

AK Parti "Şehir Buluşmaları" kapsamında Artvin'e gelen Bakan Bayraktar, esnafı ziyaret etti, parti binasında basın mensuplarıyla buluştu.

"Artvin bizim için çok müstesna bir kent" diyen Bayraktar, "Enerji ve maden alanında Artvin kaynaklarıyla şu ana kadar yaptığımız ve yapacağımız işlerle ülke ekonomisine değer katmaya bu güne kadar yaptığı gibi inşallah bundan sonra da devam edecek. Buraya gelmişken dünyanın en yüksek 5'inci barajına gitmemek olmazdı. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde test mahiyetinde bile olsa elektrik üretimine başlıyoruz. Bizim bu tesislerin sayısını artırmamız gerekiyor. Türkiye'nin çevreyle ilgili, küresel ısınmayla ilgili hedefleri kapsamında yerli kaynaklarının, yenilenebilir kaynaklarının devreye alınması çok önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar daha sonra basına kapalı olarak partililerle toplantı gerçekleştirdi.

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