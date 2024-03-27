Bakan Bayraktar: Türkiye çok daha güçlü bir ülke olarak yoluna devam edecek

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Batman Valiliği önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, petrolün kalbi Batman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunda, Türkiye'yi enerjinin vizyonu yapmak için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini, gayret gösterdiklerini belirten Bayraktar, Batman'ın çok önemli olduğunu, kentte Türkiye'nin petrolünü ürettiklerini söyledi.

"Türkiye, Batman'da, Şırnak'ta, Diyarbakır'da ürettiği petrolle, Karadeniz'de ürettiği doğal gazıyla ekonomisi çok daha güçlü bir ülke olarak yoluna devam edecek. Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nda kendi petrolünü ve doğal gazını üreten, kendi kendine yeten, nükleer enerjisini devreye almış bir ülke olacak. Daha güçlü bir ekonomimiz olacak." ifadelerini kullanan Bayraktar, yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandırdıkça bunları kadın ve gençler başta olmak üzere halkın imkanlarına sunacaklarını bildirdi.

Evlerde doğal gazın, konfor, rahatlık ve kolaylık demek olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla biz bu kolaylığı Batman'a getirdik, ilçelerimize de götürdük. İnşallah doğal gazın gitmediği hiçbir yer kalmayacak. Ama doğal gazı Batman'a getirirken dedik ki; 'bu doğal gazı artık kendimiz üretelim.' Onun için kendi gemilerimizle, mühendislerimizle, teknik personelimizle, Karadeniz'de, Akdeniz'de doğal gazı aradık, Karadeniz'de doğal gazı bulduk. O doğal gaz şu anda evlerimizde kullanılır hale geldi, daha da ileri gidecek. 15 milyon hane halkına yetecek doğal gazı biz kendi denizlerimizden üreteceğiz. Bu daha başlangıç, devam ediyoruz, devam edeceğiz. Türkiye'yi karış karış aramaya ve Batman'da olduğu gibi petrolümüzü aramaya devam edeceğiz. İmkan ve kabiliyetlerimiz arttıkça, ekonomik olarak daha güçlü oldukça, istihdam, yatırım arttıkça inşallah çok daha güçlü ve büyük bir ülke olacağız. Batman çok daha güçlü ve büyük bir şehir olacak. Bu sayede inşallah daha ileri gideceğiz."

AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan da etnik ve ideolojik değil, hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını belirterek, kente yönelik projelerini anlattı.

Seçildikleri takdirde gençlere 100 bin lira çeyiz desteğinde bulunacaklarını ve 5 bin sosyal konut yapacaklarını bildiren Ceylan, şunları söyledi:

"Batman'ın ihtiyacı olan tüm mahallelerinde kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Laf değil, çözüm üreteceğiz. 40-50 yaşlarında deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda, dar sokaklarda, parkı ve sosyal alanı olmayan mahallelerde halkımızın yaşamasını istemiyoruz. Bizim için vatandaşımızın canı da malı da değerlidir. Yeni bir Batman inşa edeceğiz. Bu Batman'da çocuklarımız refah ve huzur içinde büyüyecek. Hedefimiz 1 milyon nüfuslu Batman'ın altyapısının ve planlamasının oluşturulmasıdır. Hedefimiz 1 milyon turisti Batman'da ağırlamaktır."

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ise belediye başkan adayları Ceylan'ın çok güzel projeleri olduğunu anlatarak, projelerin Batman'da çığır açacağını söyledi.

Muhteşem projelerle halkın karşısına çıktıklarını dile getiren Gür, "Ceylan, sizlerden destek istiyor. AK Parti sadece mühendislik projeleriyle kendinden söz ettirmedi. Biz 31 Mart'a kadar belediye başkan adayımızın projelerini anlatmaya devam edeceğiz. Kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz. Bu, bizim için hem görev hem sorumluluk. Şimdiden seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

