Bakan Bayraktar'dan şehit Esma Çevik paylaşımı

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, 2019'da Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Astsubay Esma Çevik'i, şehadetinin yıl dönümünde anlamlı bir paylaşımla andı.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vatan toprağını canıyla mühürleyen, cesareti ve fedakarlığıyla milletimizin yüreğine kazınan bir kahraman: Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik... Şehidimizin aziz hatırasını şehadetine tanıklık eden topraklarda, Gabar'daki petrol sahamızda sonsuza dek yaşatacak, milletimize bıraktığı kahramanlık mirasını gururla taşıyacağız. Şehadetinin yıl dönümünde kahraman şehidimiz Esma Çevik ve al bayrağımız uğruna canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."