Bakan Bilgin: Türkiye büyüyor ve büyümeye devam edecek

Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile ilçeye gelen Bakan Bilgin, Yazır Sanayi Bölgesi'nde yer alan Onur Fiber, Turna Ahşap ve Güçsan fabrikalarını ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi.

Bilgin, Güçsan'ı ziyaretinde, asgari ücreti büyük oranda artırdıklarını anımsatarak, temmuz ayında asgari ücreti yeniden düzenleyeceklerini söyledi.

Togg ile Atatürk Parkı'na geçen Bilgin, kendisini karşılayan vatandaşlara seslenerek, "Türkiye büyüyor ve büyümeye devam edecek. 15 Mayıs'tan itibaren bu büyük yürüyüşü daha da hızlandıracağız." dedi.

Parkta Togg'u merakla inceleyen ilçe sakinleri, Bakan Vedat Bilgin ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çubuk Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Baki Demirbaş'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Bilgin, daha sonra ilçeden ayrıldı.

