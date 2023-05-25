Bakan Bilgin: Muhalefet, etnik ayrımcılığın, mezhep ayrımcılığının yanında duruyor

Bakan Bilgin, Bengü Türk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin değerlendirmeleri sorulan Bilgin, Türk milletinin seçimde, 100 yıllık geleneğin temsilcilerine oy verdiğini ve Türkiye'nin istikrar içerisinde yoluna devam etmesi kararını ortaya koyduğunu ifade etti.

Bilgin, muhalefetin 14 Mayıs'tan sonra milliyetçilik söylemlerinin artmasına ilişkin, "Ana muhalefet başkanı Sayın Kılıçdaroğlu veya diğerleri, isimleri çok önemli değil, her gün sabahleyin sokağa çıktıklarında iki elleriyle bozkurt yaparak dolaşsalar da bunun hiçbir anlamı yok." dedi.

"MUHALEFET, ETNİK AYRIMCILIĞIN, MEZHEP AYRIMCILIĞININ YANINDA DURUYOR"

Milliyetçilik kavramının kapsamından bahseden Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Peki, muhalefet burada nerede duruyor? Etnik ayrımcılığın, mezhep ayrımcılığının yanında duruyor. Dahası, esas işin vahim tarafı orası, emperyalizmin binlerce tır silah vererek Suriye'de kiralık katiller sürüsünü Türkiye'ye saldırttığı bir yerde onların yanında duruyor. Ana muhalefet partisinin genel başkanı ve diğer muhalefet partililerinin liderleri, kalkıp da şunu söylemedikleri ölçüde göğüslerine bozkurtlu flama da taksalar veya tişört de giyseler hiçbir anlamı yok, 'Türkiye'ye karşı Suriye'de kiralık, dolarla maaşa bağladıkları katiller, Türkiye'ye saldırmaya kalkan Amerikan emperyalizmini ve onun katillerini PKK'yı, PYD'yi kınıyoruz. Sadece kınamıyoruz onlara karşı Türk devletinin yürüttüğü her mücadeleyi meşru görüyoruz. Biz de iktidara gelirsek daha şiddetle bu mücadeleyi yapacağız.' Sorum basit değil mi? Bunu söylemek çok zor bir şey mi? Bunu söyleyecekler."

Bilgin, milliyetçilik duygusunun Türk halkında herkeste olduğunu belirterek, "Milliyetçilik öyle hikaye değil. Ağzınıza, işinize geldiğiniz zaman kullanacağınız, ondan sonra da 'Nasıl olsa bunu kullandık, tükettik' deyip kenara koyacağınız bir şey değil." dedi.

Millet İttifakı'ndan 14 Mayıs'ta "Kazandık" açıklamasının yapılması hakkında Bilgin, bunun kaybetmişlik ve çaresizlik psikolojisiyle ilgili olduğunu söyledi.

Bilgin, muhalefet partilerinin kendi iç hesaplaşmalarını yapmamalarının o partiye zarar verdiğini ifade etti.

Muhalefete konumlarını belirleme çağrısında bulunan Bilgin, "Emperyalizmin araçları, silahlandırdığı PKK, PYD, IŞİD, FETÖ. Siz bunlara karşı nerede duruyorsunuz? Bırakın bunlara karşı durmayı, bunların adını ağzınıza alıp lanetleyemiyorsunuz." diye konuştu.

"RAHMETLİ GÜNEŞ VE ECEVİT'İN YAPTIKLARINI YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Bilgin, demokrasilerde ana muhalefet partisinin çok güçlü olmak mecburiyetinde olduğuna işaret ederek "Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelikle bu hastalıklı düşünce biçiminden, nefret dilinden, suçlayıcı, mahkum edici dilden kurtulması lazım. Başka bir yere davet ediyorum, rahmetli Turan Güneş Bey'in, rahmetli Ecevit'in yaptıklarını yapmaya davet ediyorum. Bizim yaptıklarımızı yapmasınlar. Onların yaptıklarını yapsınlar. Kendilerine güç bulurlar." ifadelerini kullandı.

CHP'nin, Türkiye'ye karşı muhasebe yapması gerektiğini kaydeden Bilgin, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüzde 25 oy veren sevgili Cumhuriyet Halk Partililere, vatansever insanlarımıza sesleniyorum, Atatürk'ten bu kadar uzaklaşmış bir zihniyeti bu pazar günü mahkum edin. O partiyi de değişime zorlarsınız. Kalpaklı Mustafa Kemal Paşa'nın ruhunu incitmek istemiyorsanız, bu değişimi Cumhuriyet Halk Partisi yapmak zorunda. Evet, bu pazar günü kaybedecekler. O açık, kahin olmaya gerek yok ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenilenmeye ihtiyacı var. Yenilenmiş, kendi geleneği içerisinde yeni fikirler, programlar, projeler üreten Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'ye katkı yapar."

CHP'de olası kurultayın, kastettiği yenilenmenin bir parçası olabileceğini belirten Bilgin, "Esas söylemek istediğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöntemini ve zihin dünyasını yenilemesi. Yenilerler, diyelim benzer anlayışla bir adam gelir. Hiçbir şey değil. Onun için bir isim değişikliği değil bir zihin dünyasının yenilenmesi." dedi.

"PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMASINI YAPMAK GERİ BİR ANLAYIŞ"

Bilgin, muhalefetin parlamenter sistemi istemesinin sebebinin ne olduğuyla ilgili soruya, "Bugünkü Türkiye'de parlamenter sistem tartışmasını yapmak, fevkalade geri bir anlayıştır. Bu geri tavrı, zihni Türkiye aştı." yanıtını verdi.

Farklı ülkelerde de parlamenter sistemlerin olduğunu anımsatan Bilgin, bu ülkelerde sorunların arttığını ve İtalya örneğini vererek hükümetlerin kurulamadığını dile getirdi.

Bilgin, Millet İttifakı'nda oy oranlarının düşük olduğu iddia edilen partilerin milletvekili çıkarmasına ilişkin soru üzerine ise o partilerin seçimden çok karlı çıktıklarını söyledi.

"BİRÇOK ÇÖZECEĞİMİZ KONU VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayında en düşük memur ücretinin net 22 bin lira olacağını açıklaması ve asgari ücretle ilgili değerlendirmeleri sorulan Bilgin, bugüne kadar çalışma hayatıyla ilgili çözüme kavuşturdukları sorunları anımsatarak, "Birçok çözeceğimiz konu var ama bugün çözdüklerimize şöyle bir baksın yurttaşlarımız, işçilerimiz, emekçilerimiz, çalışanlarımız, kamu görevlileri, çözülecek sorunlar bunların yanında çok hafif sorunlar ve onları da çok kolay çözeceğiz." dedi.