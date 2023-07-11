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Politika

Bakan Bolat, Badenoch ile görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, Birleşik Krallık Devlet Bakanı Badenoch ile görüştü.

AA11 Temmuz 2023 Salı 15:57 - Güncelleme:
Bakan Bolat, Badenoch ile görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ile görüştüklerini belirterek, ticari ilişkileri daha da derinleştirmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Badenoch ile verimli bir video konferans gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İki ülke arasındaki ticari ilişkileri görüştüklerini dile getiren Bolat, "Birleşik Krallık ile sahip olduğumuz güçlü ekonomik ve ticari işbirliğimizi daha da geliştirmek üzere önümüzdeki dönemde atabileceğimiz adımları ele aldık. Ticari ilişkilerimizi daha da derinleştirmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

  • Ticaret Bakanı Bolat
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