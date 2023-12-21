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Politika

Bakan Bolat, Cabbarov'la görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temaslarda bulunduğu Azerbaycan'da Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'la görüştü.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
Bakan Bolat, Cabbarov'la görüştü
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Bolat, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumuna katılmak için geldiği Bakü'de Azerbaycan Ekonomi Bakanlığını ziyaret etti.

İkili ve heyetler arası görüşme gerçekleştiren Bolat ve Cabbarov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma yolunda atılabilecek adımları, lojistik alanında işbirliği fırsatlarını ve küresel ekonomideki gelişmeleri ele aldı.

Görüşmeye ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Bolat, "Umummilli Lider Haydar Aliyev'in doğumunun ve Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde daha güçlü Türkiye, daha güçlü Azerbaycan için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, temasları kapsamında Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Bolat, ilk olarak merhum Aliyev'in mezarının bulunduğu Fahri Hiyaban'ı ziyaret etti. Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Bolat, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in de eşlik ettiği Bolat, Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı ve şehitlik defterini imzaladı.

- Bolat, MÜSİAD Azerbaycan'ı ziyaret etti

Bolat temasları kapsamında MÜSİAD Azerbaycan'ı ziyaret ederek iş insanlarıyla bir araya geldi.

MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli, Bakan Bolat'ı faaliyetleri hususunda bilgilendirdi.

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat
  • Bakan Bolat
  • Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov

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