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Politika

Bakan Bolat, Denisa Sakova ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarını sürdürdüğü Slovakya'da Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

DHA20 Şubat 2024 Salı 15:24 - Güncelleme:
Bakan Bolat, Denisa Sakova ile görüştü
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Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Slovakya'da gerçekleştirdiğimiz heyetlerarası görüşmede ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geleceği ve geliştirilecek alanlar üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, AB-Türkiye ekonomik ilişkilerine yönelik konularımızı da ele aldık. Bu çerçevede, karşılıklı yatırımlar, enerji, turizm ve teknoloji alanlarında iş birliği yapma potansiyelimizi derinlemesine ele aldık. JETCO mekanizması aracılığıyla bu öncelikler ve yenilenen perspektifimiz doğrultusunda, ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

  • Slovakya ziyareti
  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat
  • Ekonomi Bakanı Denisa Sakova

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