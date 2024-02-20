Bakan Bolat, Denisa Sakova ile görüştü

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Slovakya'da gerçekleştirdiğimiz heyetlerarası görüşmede ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geleceği ve geliştirilecek alanlar üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, AB-Türkiye ekonomik ilişkilerine yönelik konularımızı da ele aldık. Bu çerçevede, karşılıklı yatırımlar, enerji, turizm ve teknoloji alanlarında iş birliği yapma potansiyelimizi derinlemesine ele aldık. JETCO mekanizması aracılığıyla bu öncelikler ve yenilenen perspektifimiz doğrultusunda, ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.