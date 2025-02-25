Bakan Bolat, ETOK/JETCO Toplantısı'na katılacak

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Bolat, Helsinki'de yapılacak ETOK/JETCO Toplantısı'na Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Tavio ile birlikte başkanlık edecek.

Toplantıda, karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkiler, üçüncü ülkelerde işbirliği, Avrupa Birliği kapsamındaki konular ve iş dünyasının karşılaştığı vize sorunu gibi başlıklar ele alınacak.

Bolat, burada Türkiye-Finlandiya 2. Dönem JETCO Protokolü'ne de imza atacak.

Toplantı kapsamında iki ülkenin resmi ihracat kredi kuruluşları Türk Eximbank ve Finnvera arasında, iş dünyasına ek finansman aracı sağlayacak Reasürans İşbirliği Anlaşması da imzalanacak.

Bakan Bolat, temasları kapsamında iki ülke iş insanlarının katılımlarıyla düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katılacak.

Finlandiya, Türkiye'nin geçen yıl AB ülkeleri arasında en büyük 22'nci ihracat pazarı konumunda yer alıyor. Bu ülkeyle söz konusu dönemde 1,7 milyar doları aşan ikili ticaret hacmi bulunuyor.