İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2025 Salı / 27 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,462
  • EURO
    38,2877
  • ALTIN
    3445.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Bolat, ETOK/JETCO Toplantısı'na katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yarın gerçekleştirilecek Türkiye-Finlandiya 2. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) Toplantısı'na iştirak edecek.

AA25 Şubat 2025 Salı 14:05 - Güncelleme:
Bakan Bolat, ETOK/JETCO Toplantısı'na katılacak
ABONE OL

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Bolat, Helsinki'de yapılacak ETOK/JETCO Toplantısı'na Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Tavio ile birlikte başkanlık edecek.

Toplantıda, karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkiler, üçüncü ülkelerde işbirliği, Avrupa Birliği kapsamındaki konular ve iş dünyasının karşılaştığı vize sorunu gibi başlıklar ele alınacak.

Bolat, burada Türkiye-Finlandiya 2. Dönem JETCO Protokolü'ne de imza atacak.

Toplantı kapsamında iki ülkenin resmi ihracat kredi kuruluşları Türk Eximbank ve Finnvera arasında, iş dünyasına ek finansman aracı sağlayacak Reasürans İşbirliği Anlaşması da imzalanacak.

Bakan Bolat, temasları kapsamında iki ülke iş insanlarının katılımlarıyla düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katılacak.

Finlandiya, Türkiye'nin geçen yıl AB ülkeleri arasında en büyük 22'nci ihracat pazarı konumunda yer alıyor. Bu ülkeyle söz konusu dönemde 1,7 milyar doları aşan ikili ticaret hacmi bulunuyor.

  • Helsinki
  • ETOK/JETCO
  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.